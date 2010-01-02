Рейтинг найприбутковіших кінозірок очолила жінка

Сандра Баллок очолила десятку кінозірок, які принесли найбільший дохід американським кінотеатрам у 2009 році. Рейтинг найприбутковіших кіноакторів щорічно складає Quigley Publishing Co. на основі опитування представників керівництва декількох сотень кінотеатрів у США.

Піднятися на вершину рейтингу Баллок дозволив касовий успіх відразу декількох фільмів з її участю. Так романтична комедія "Пропозиція", прем`єра якої відбулася в червні 2009 року, заробила в світовому прокаті 315 мільйонів доларів, а спортивна драма "Невидима сторона" з 20 листопада тільки в Північній Америці зібрала 193 мільйони доларів.

Сандра Баллок стала лише восьмою жінкою, яка очолила рейтинг Quigley за більш ніж 70 років його існування. Останньою представницею прекрасної статі на вершині списку зірок, які приносять найбільші доходи, була Джулія Робертс у 1999 році. До Робертс рейтинг Quigley двічі очолювала Джулія Ендрюс - у 1966 і 1967 роках.

Друге місце в рейтингу 2009 року зайняв Джоні Депп, який визнавався найприбутковішою кінозіркою в 2006 і 2007 роках. Третім став Метт Деймон. Рядком нижче розташувався Джордж Клуні. Завершує п`ятірку зірок, які приносять найбільший дохід кінотеатрам, Роберт Дауні-молодший - виконавець головної ролі у фільмі "Шерлок Холмс", що встановив 25 грудня 2009 року рекорд зі зборів на Різдво.

Місця з п`ятого по десяте в рейтингу Quigley зайняли: Том Хенкс, який раніше п`ять разів піднімався на вершину списку, Меріл Стріп, Бред Пітт, Шиа Ла Беф і Дензел Вашингтон.

Лента.ру