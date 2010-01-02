Сомалійські пірати захопили судно з українцями на борту

Сомалійські пірати захопили судно, яке йшло під британським прапором, серед членів екіпажу якого є громадяни України.

Про це повідомляє "Рейтер" з посиланням на заяву представників Міністерства закордонних справ Болгарії.

У болгарському офісі британської компанії Zodiac Shipping повідомили, що на борту суховантажного судна знаходяться 25 членів екіпажу, серед яких вісім громадян Болгарії, а також громадяни України, Румунії та Індії.

Інцидент стався приблизно за 1000 кілометрів на схід від узбережжя Сомалі. З керівництвом британської компанії телефоном зв`язався один із моряків, який розповів, що судно захопили. Він уточнив, що всі члени екіпажу здорові. Пірати поки що не висунули жодних вимог.

За даними агентства, судно носить назву Ancient Glory. У той же час агентство AFP повідомляє, що захоплене піратами суховантажне судно називається Asian Glory. Судно перевозило автомобілі із Сінгапура до Саудівської Аравії. Уточнюється, що захоплення сталося увечері в п`ятницю, 1 січня, передає Lenta.ru.