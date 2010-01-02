У Франції з приватної колекції поцупили 30 картин видатних художників
15:57, 02 січня 2010Суспільство
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Вартість наближається до мільйона євро
Три десятки картин видатних майстрів живопису викрадено на півдні Франції.
Злочинці вкрали їх із приватної колекції, що знаходилася в одному з особняків стародавнього провансальського міста Ла-Кадьєр-д’Азюр, передає ІТАР-ТАСС.
Серед викраденого - картини роботи Пабло Пікассо і Анрі ”Митника” Руссо. За попередніми оцінками, загальна вартість картин наближається до мільйона євро.
Злочинці проникли в будинок, виламавши двері. Власника особняка, громадянина Франції, в той момент у садибі не було - він виїхав у відпустку до Швеції. Сторож помітив, що сталося викрадення лише багато годин потому. Судячи з усього, крадіжку було скоєно 30-31 грудня.
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