У Франції з приватної колекції поцупили 30 картин видатних художників

Три десятки картин видатних майстрів живопису викрадено на півдні Франції.

Злочинці вкрали їх із приватної колекції, що знаходилася в одному з особняків стародавнього провансальського міста Ла-Кадьєр-д’Азюр, передає ІТАР-ТАСС.

Серед викраденого - картини роботи Пабло Пікассо і Анрі ”Митника” Руссо. За попередніми оцінками, загальна вартість картин наближається до мільйона євро.

Злочинці проникли в будинок, виламавши двері. Власника особняка, громадянина Франції, в той момент у садибі не було - він виїхав у відпустку до Швеції. Сторож помітив, що сталося викрадення лише багато годин потому. Судячи з усього, крадіжку було скоєно 30-31 грудня.