МЗС підтверджує захоплення піратами судна з 10 українцями на борту

19:09, 02 січня 2010
Суспільство
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Компанія-оператор - британська

Міністерство закордонних справ України підтверджує інформацію про захоплення піратами 2 січня в Індійському океані за 600 миль від узбережжя Сомалі британського судна «Asian Glory», до складу екіпажу якого входять 10 громадян України.

Як повідомили УНІАН у пре-службі МЗС, дипломатичними каналами отримано підтвердження, що до складу змішаного екіпажу (всього 25 осіб) входять громадяни кількох країн, серед яких – 10 громадян України, 8 громадян Болгарії, 5 – Індії та 2 – Румунії. Cудно йшло під прапором Великобританії, компанія-оператор Zodiac Maritime Agencies Ltd (Лондон).

Справа визволення наших співвітчизників, які потрапили в полон до піратів, перебуває на контролі керівництва МЗС України, в Посольстві України у Великій Британії та в Департаменті консульської служби, зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, з керівництвом британської компанії телефоном зв`язався один із моряків, який розповів, що судно захопили. Він уточнив, що всі члени екіпажу здорові. Пірати поки що не висунули жодних вимог.

 

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