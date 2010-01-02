МЗС підтверджує захоплення піратами судна з 10 українцями на борту

Міністерство закордонних справ України підтверджує інформацію про захоплення піратами 2 січня в Індійському океані за 600 миль від узбережжя Сомалі британського судна «Asian Glory», до складу екіпажу якого входять 10 громадян України.

Як повідомили УНІАН у пре-службі МЗС, дипломатичними каналами отримано підтвердження, що до складу змішаного екіпажу (всього 25 осіб) входять громадяни кількох країн, серед яких – 10 громадян України, 8 громадян Болгарії, 5 – Індії та 2 – Румунії. Cудно йшло під прапором Великобританії, компанія-оператор Zodiac Maritime Agencies Ltd (Лондон).

Справа визволення наших співвітчизників, які потрапили в полон до піратів, перебуває на контролі керівництва МЗС України, в Посольстві України у Великій Британії та в Департаменті консульської служби, зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, з керівництвом британської компанії телефоном зв`язався один із моряків, який розповів, що судно захопили. Він уточнив, що всі члени екіпажу здорові. Пірати поки що не висунули жодних вимог.