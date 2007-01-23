Прокуратура винесла обвинувачення у справі Кушнарьова

Звинувачення у вбивстві народного депутата України Євгена Кушнарьова через необережність винесено Дмитру ЗАВАЛЬНОМУ - помічнику депутата Дмитра ШЕНЦЕВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції прокурор Харківської області Василь СИНЧУК, вперше коментуючи хід розслідування кримінальної справи за фактом інциденту, внаслідок якого загинув Є.Кушнарьов.

«Звинувачення пред’явлене громадянину Дмитру ЗАВАЛЬНОМУ», - про це прокуратура винесла відповідну постанову, сказав В.СИНЧУК і зазначив, що обвинувачуваний буде ознайомлений з цим після свого одужання і виходу з лікарні.

Прокурор також повідомив, що Д.ЗАВАЛЬНИЙ «встиг дати свідчення» до того, як потрапив до лікарні, хід розслідування підтверджує правильність визначення статті, і «міри запобіжного заходу – підписки про невиїзд - не змінювали».

Говорячи про деякі деталі слідства, В.СИНЧУК повідомив, що зброя, з якої стріляв Д.ЗАВАЛЬНИЙ, «належала його батьку», але результатів «криміналістичної та балістичної експертиз ще немає».

За словами прокурора, точно з’ясовано, що поранення сталося за 100 метрів від автомобіля, у якому їхали мисливці, на місці «знайдено чотири гільзи», а в тілі Є.Кушнарьова зафіксоване одне ушкодження, одна куля», отримане поранення було «несумісне з життям».

За інформацією В.СИНЧУКА, всі 5 свідків, які були на місці події у момент поранення Є.Кушнарьова, допитані, а народний депутат Д.ШЕНЦЕВ «скористався своїм правом не давати свідчення».

В.СИНЧУК також повідомив, що сам Є.Кушнарьов не стріляв, постріли були зроблені з однієї рушниці, а гільзи знайдені в одному місці.

Крім того, за словами прокурора, у слідства немає підстав говорити те, «що мало місце браконьєрство».

Як повідомляв УНІАН, Є.Кушнарьов помер 17 січня в Ізюмській лікарні на Харківщині внаслідок вогнепального поранення, якого він зазнав на полюванні 16 січня.