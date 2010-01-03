За останню добу від грипу та ГРВІ в Україні померли 19 людей

В Україні за останню добу від грипу та ГРВІ померли 19 осіб.

Як повідомляє офіційний сайт Міністерства охорони здоров`я, всього з 29 жовтня 2009 року від грипу, ГРВІ та їх ускладнень померли 759 осіб.

Кількість хворих з 29 жовтня 2009 року - 3 млн. 789,2 тис. осіб, за останню добу – 15,261 тис. осіб.

На 2 січня епідемічний поріг перевищено у 18 областях України, Криму і Києві.

Закарпатська, Львівська, Хмельницька, Чернівецька області і Севастополь наближаються до епідемічного порогу.

Відносно благополучна епідситуація - у Херсонській та Івано-Франківській областях.