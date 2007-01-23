Азаров: з бізнесом потрібно домовлятися

Уряд не планує введення податку на нерухомість для населення, і не подавав у Верховну Раду законопроект, що передбачає введення цього податку.

Про це повідомив сьогодні перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ на брифінгу після виступу на розширеному засіданні колегії ДПАУ.

«Уряд не планує вводити в 2007, в 2009 роках ніяких нових податків», сказав він, відповідаючи на запитання журналістів.

У той же час, як передає кореспондент УНІАН, голова Державної податкової адміністрації Анатолій БРЕЗВІН зазначив, що виступає за поступове введення податку на нерухомість, і вважає за необхідне почати створювати реєстр власників нерухомості.

М.АЗАРОВ також підкреслив, що в уряду «є чіткий план дій щодо проведення податкової реформи. Цей план передбачає зниження податкового навантаження», - додав він.

При цьому перший віце-прем`єр-міністр зазначив, що «з бізнесом потрібно домовлятися». «Якщо бізнес мінімізує в такому ступені, що сплата стає символічною, значить потрібно сідати за круглий стіл», - сказав М.АЗАРОВ. «Бізнес повинен узяти моральні зобов`язання» щодо сплати податків, вважає М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня у Верховній Раді зареєстровано законопроект №3007, що пропонує ввести податок на нерухомість фізичних осіб. Ставка податку розраховується залежно від ринкової вартості оподатковуваного майна - від 0,05 до 1,0 відсотка ринкової вартості нерухомого майна. Шкала оподатковуваних розмірів ринкової вартості нерухомого майна підлягає щорічній індексації залежно від інфляції.

Проектом закону також передбачено надавати пільги у вигляді повного звільнення від оподаткування малозабезпеченим категоріям населення, зокрема, інвалідам війни, самотнім пенсіонерам, інвалідам дитинства. Звільнення від сплати податку не надається щодо майна, ринкова вартість якого перевищує 400 тис. грн.

Авторами законопроекту є члени фракції «Наша Україна» Сергій БИЧКОВ і Володимир СТРЕТОВИЧ.

Довідка УНІАН. У вересні минулого року Кабмін прийняв постанову, в якій вказувалося, що податок на нерухомість для фізичних осіб в Україні планується ввести з 2009 року (пост. КМУ “Про прогноз показників зведеного бюджету України щодо основних видів доходів, витрат і фінансування на 2008-2010 роки” (від 25 вересня 2006 р. № 1359).

Уряд роз`яснює, що податок на нерухомість для фізичних осіб передбачається ввести тільки з 2009 року, оскільки необхідно провести попередні заходи щодо інвентаризації майна й створення єдиного реєстру нерухомості громадян, аналіз платоспроможності населення й розрахунок оптимальної ставки такого податку.

За прогнозом уряду, в разі введення податку на нерухоме майно, надходження від нього в 2009 році становитимуть 471,2 млн. грн., або 0,06% ВВП, у 2010 р. – 553 млн. грн., або 0,06% ВВП.

У постанові від вересня минулого року наголошується, що податок на нерухомість планується ввести “з метою детінізації доходів населення, забезпечення соціальної справедливості й зміцнення власної ресурсної бази місцевих бюджетів”.

При цьому конкретні розміри ставок податку на нерухомість на кожен рік можуть уточнюватися під час проведення податкової реформи, й визначатимуться, виходячи з реальних можливостей бюджету на відповідний рік.

У той же час, уряд не вказує ставку, за якою оподатковуватиметься нерухомість.