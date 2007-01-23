Донецького губернатора посвятили в гуцули (фото)
22:52, 23 січня 2007Суспільство
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Делегація "східняків" у боргу не залишилася
Вчора в ресторані «Гуцульщина» міста Яремче Івано-Франківської області відбулася урочиста посвята в гуцули губернатора Донецької області Володимира Логвиненка і голови Донецької обласної ради Анатолія Близнюка. Ведучі цієї церемонії голова івано-франківської облдержадміністрації Роман Ткач і колега Близнюка Ігор Олійник по черзі обрядили гостей у колоритні капелюхи і жилети, а також вручили їм по особливій «багатофункціональній» сокирі-тростині карпатських горців.
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