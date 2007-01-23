Донецького губернатора посвятили в гуцули (фото)

Вчора в ресторані «Гуцульщина» міста Яремче Івано-Франківської області відбулася урочиста посвята в гуцули губернатора Донецької області Володимира Логвиненка і голови Донецької обласної ради Анатолія Близнюка. Ведучі цієї церемонії голова івано-франківської облдержадміністрації Роман Ткач і колега Близнюка Ігор Олійник по черзі обрядили гостей у колоритні капелюхи і жилети, а також вручили їм по особливій «багатофункціональній» сокирі-тростині карпатських горців.

Герб Донецької області

У свою чергу, від Логвиненка і Близнюка господарі також отримали презент - шахтарську каску. Після того, як її одягли на голову Ткача, в ресторані згасили світло, щоб дати івано-франківському губернаторові можливість оцінити потужність коногонки. Крім усього іншого, Анатолій Близнюк подарував івано-франківцям мініатюрне зображення герба Донецької області, не забувши і тут звернути їх увагу на написане на ньому гасло «Можливість доведена справою».

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