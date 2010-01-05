Ющенко погодив призначення в Генштабі та Міноборони

Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час перебування в Тернопільській області провів робочу нараду з керівництвом Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, на нараді були обговорені питання забезпечення повсякденної діяльності Збройних сил України, завершення бюджетного фінансування минулого року, подальшого зміцнення обороноздатності держави у 2010 році.

З метою забезпечення якісного управління військами Президент погодив призначення в.о міністра оборони посадових осіб Генштабу та Міністерства оборони.

Зокрема, серед інших, погоджено призначення на посаду:

першого заступника начальника Генерального штабу ЗСУ - генерал-лейтенанта Володимира МОЖАРОВСЬКОГО, командувача Об’єднаного оперативного командування Збройних сил України;

командувача Об’єднаного оперативного командування ЗСУ - генерал-лейтенанта Рауфа НУРУЛЛІНА, начальника штабу – першого заступника командувача Сухопутних військ Збройних Сил України;

заступника начальника Генерального штабу ЗСУ – віце-адмірала Ігоря КАБАНЕНКА, начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України;

начальника штабу – першого заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ – генерал-лейтенанта Володимира ЗАМАНУ, заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ з бойової підготовки – начальника управління бойової підготовки.

У нараді взяли участь глава Секретаріату Президента України Віра УЛЬЯНЧЕНКО, заступник глави Секретаріату Президента України - Уповноважений Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Петро ШАТКОВСЬКИЙ, перший заступник міністра оборони Валерій ІВАЩЕНКО та начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Іван СВИДА.