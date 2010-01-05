У Києві посилять «масковий режим»

У Києві у зв’язку з розповсюдженням захворюваності на грип та ГРВІ посилено контроль за недопущенням перебування в місця масового зібрання людей осіб з ознаками вказаних захворювань.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення було записано в протоколі напрацьованих міською надзвичайною протиепідемічною комісією заходів, спрямованих на протидію розповсюдженню в столиці грипу та ГРВІ.

Зокрема, комісія зобов’язала санепідслужби міста, починаючи з 25 грудня 2009 р., забезпечувати контроль за проведенням протиепідемічних та профілактичних заходів на підприємствах, в установах, організаціях, проведення медичного огляду з метою недопущення до роботи хворих на грип та ГРВІ, а також недопущення на робочі місця персоналу з явними ознаками цих захворювань.

Окремим пунктом протоколу передбачено звернутись до керівників виборчих штабів з пропозицією не допускати до участі у масових акціях осіб з явними ознаками захворюваності на грип та ГРВІ та за необхідності дотримуватись маскового режиму під час проведення масових зібрань.

У свою чергу, начальнику Головного управління освіти та науки КМДА Віталію ЖУРАВСЬКОМУ доручено вжити заходів із недопущення на святкові концерти та свята новорічної ялинки, що проходитимуть у місті під час зимових канікул, дітей з явними ознаками хвороб.

Крім того, згідно з рішенням комісії, на об`єктах нагляду, що забезпечують життєдіяльність міста, зокрема, закладах торгівлі, громадського харчування, ринках тощо має витримуватись протиепідемічний режим, включаючи масковий для персоналу.

Керівникам транспортних підприємств доручено також забезпечити проведення дезинфекційних заходів в рухомому складі, а комунальним службам міста - продовжувати проведення вологого прибирання із застосуванням дезинфекційних засобів сходових клітин, ліфтів у кожному будинку.

Медичному управлінню КМДА та міській санепідслужбі доручено у січні-лютому 2010 р. забезпечити організацію та проведення щеплень проти пандемічного грипу в умовах епідемічного стану, як засобу невідкладної імунопрофілактики після отримання вакцини з МОЗ України (відповідно поданої до МОЗ України заявки на вакцину).