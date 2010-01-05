Генпрокуратура передала до суду справу про Голодомор
17:52, 05 січня 2010Суспільство
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Про це повідомив Ющенко
Генеральна прокуратура України передала справу про Голодомор 1932-1933 років до суду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час спілкування з жителями Дрогобича Львівської області.
За його словами, у грудні Генпрокуратура передала справу про злочини 1932-1933 років до суду. «Справа про злочини 1932-1933 років з офіційним звинуваченням тих лідерів комуністичного руху, які були на той час, які були організаторами вбивств української нації, офіційно передана в український суд», - сказав Президент.
«І я сподіваюсь, що, можливо, через 77 років через український суд ми назвемо тих злочинців, які вбивали наших дідів і прадідів», - сказав В.ЮЩЕНКО.
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