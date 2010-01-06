Пошуки грошей на оплату газу Нацбанк може розпочати вже сьогодні

Національний банк України проведе сьогодні засідання правління, на якому, ймовірно, обговорюватиметься питання оплати за імпортований газ.

Так, директор департаменту зовнішньоекономічних зв`язків НБУ Сергій КРУГЛИК, коментуючи УНІАН інформацію про те, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав доручення голові Нацбанку провести сьогодні засідання правління, на якому розглянути питання оплати за імпортований газ, зазначив, що «засідання правління і так мало проводитися», і без доручення.

При цьому, відповідаючи на запитання, чи планується на даному засіданні розглянути питання оплати за газ, С.КРУГЛИК сказав лише: «Напевно, буде».

Час проведення засідання правління НБУ він не уточнив.

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО сьогодні, 6 грудня, доручив голові Національного банку України Володимиру СТЕЛЬМАХУ терміново скликати правління НБУ, щоб через механізми викупу цінних паперів уряду розв`язати проблеми з оплатою за імпортований з Росії газ.

“Я змушений звернутися до Вас у зв`язку з критичною ситуацією, що склалася з оплатою за поставлений російською компанією ВАТ «Газпром» природний газ”, - зазначає В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, “уряд виявився неспроможним провести інкасацію монетизованих облігацій НАК «Нафтогаз України», внаслідок чого у компанії відсутні кошти у розмірі більше 900 млн. дол. США, які вона зобов`язана до 11 січня 2010 року сплатити російській стороні. У зв`язку з такою ситуацією я змушений звернутися до Вас як до голови Правління Національного банку України з проханням невідкладно зібрати Правління банку та через механізми викупу цінних паперів уряду знайти можливість вирішення зазначеної проблеми”.

У той же час, сьогодні міністр палива та енергетики України Юрій ПРОДАН повідомив, що за газ, придбаний у грудні 2009 року, НАК «Нафтогаз України» заплатить ВАТ «Газпром» 892 млн. дол. При цьому він зазначив, що немає ніяких сумнівів у тому, що платіж буде проведений вчасно.

Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» домовилися перенести крайній термін оплати за поставлений в Україну в грудні газ із 7 на 11 січня.

Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України" зобов`язана щомісячно направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Дотепер Україна своєчасно й у повному обсязі розраховувалася з «Газпромом» за поставлений газ.