Індикатор бізнес-клімату в єврозоні зростає, але...

У грудні 2009 року Індикатор бізнес-клімату в єврозоні продовжив зростання дев’ятий місяць поспіль, хоча і залишається негативним: –1,22 проти –1,53 пункти у листопаді.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Європейської комісії.

Зростання індикатору пояснюється, передусім, покращенням менеджерських оцінок щодо виробничих трендів в попередні місяці та оцінок портфелю замовлень. Водночас оцінки експортного портфелю замовлень та очікування виробництва в найближчі місяці зросли не так високо, а залишки продукції на складах продовжують зменшуватися.