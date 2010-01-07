Індикатор бізнес-клімату в єврозоні зростає, але...
19:29, 07 січня 2010Суспільство
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... але залишається негативним
У грудні 2009 року Індикатор бізнес-клімату в єврозоні продовжив зростання дев’ятий місяць поспіль, хоча і залишається негативним: –1,22 проти –1,53 пункти у листопаді.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Європейської комісії.
Зростання індикатору пояснюється, передусім, покращенням менеджерських оцінок щодо виробничих трендів в попередні місяці та оцінок портфелю замовлень. Водночас оцінки експортного портфелю замовлень та очікування виробництва в найближчі місяці зросли не так високо, а залишки продукції на складах продовжують зменшуватися.
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