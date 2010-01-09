Ющенко: приватизацію Укртелекому має провести інший прем’єр-міністр

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловлюється за приватизацію «Укртелекому», але переконаний, що цю приватизацію має проводити новий прем’єр-міністр.

Про це він сказав в інтерв’ю радіо «Свобода».

«Чим довше ми гаємо час з приватизацією, тим гірший баланс у цього підприємства», - сказав В.ЮЩЕНКО, розкритикувавши цінову політику «Укртелекому».

Водночас він переконаний, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО не проведе приватизацію цього підприємства на належному рівні.

«ТИМОШЕНКО не здійснить чесної приватизації будь-якого стратегічного об’єкту, починаючи від Одеського припортового заводу, де були зразу заведені інтриги зі своїми, і чужими…», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Кому я не доручу процес приватизації, так це ТИМОШЕНКО - в самому широкому розумінні цього слова», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, згідно з затвердженим наказом Фонду держмайна (№1272 від 11 серпня 2009 р.) щомісячному пооб’єктному плані-графіку приватизації на III-IV квартали 2009 року, ФДМУ планував у грудні 2009 року оголосити приватизаційний конкурс з продажу 67,790% державного пакету акцій ВАТ «Укртелеком».

19 серпня 2009 року в.о. голови Фонду держмайна Дмитро ПАРФЕНЕНКО заявив, що фонд не планує в 2009 році продавати держпакет акцій «Укртелекому».

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» - монополіст на ринку місцевого зв`язку (понад 10,3 млн. абонентів). Компанія також надає послуги мобільного зв`язку (майже 300 тис. абонентів), широкосмугового доступу в Інтернет (понад 600 тис. абонентів) тощо.