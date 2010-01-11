Тимошенко закликає заборонити голосування без довідки

Кандидат в Президенти, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає всі політичні парламентські сили підтримати законопроект про заборону голосувати вдома без документального підтвердження.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в ефірі “5-го каналу” в неділю.

"Я закликаю всі політичні сили, які не декларують, а реально підтримують чесні вибори, підтримати проведення позачергового засідання Верховної Ради і закликаю Президента, який може тут проявити своє лідерство і свою чесну позицію – підписати цей закон в ту ж хвилину, коли його прийме парламент", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, для того, щоб вибори пройшли чесно та без фальсифікацій, Верховна Рада має ухвалити закон про заборону голосування вдома без документального підтвердження стану здоров`я виборця.

"Я думаю, що вже з завтрашнього дня потрібно оголошувати позачергове засідання Верховної Ради і виносити на розгляд питання голосування вдома виключно за довідками лікарів, лікарень, де підтверджено, що людина фізично не може прийти на виборчу дільницю", - додала Ю.ТИМОШЕНКО.