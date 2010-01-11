Дейлі Телеграф радить міцніше тримати сумки у київському метро

Британська «Дейлі Телеграф» ознайомила своїх читачів із коротким путівником по Києву. Поради дає Ганна Шевченко, уродженка Києва та автор англомовного гіду по Україні.

Британцям рекомендують розпочати знайомство з Києвом з Бесарабського ринку, щоби «вдихнути запах міста»; міцніше притискати до себе сумочки у переповненому, але порівняно охайному метро; жінкам не варто одягати взуванку на високих каблуках, оскільки історична частина міста вимощена плиткою.

Набір сувенірів на згадку про місто традиціний – вишиті рушники, диск з православною літургією із Печерської Лаври та пляшка горілки, яку, стверджує Ганна Шевченко, італійці визнали найкращим афродізіаком.

Раніше газетна версія путівника по Києву з`явилася в рубриці «Подорожі» американської «Вашингтон Пост».