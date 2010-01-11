Дейлі Телеграф радить міцніше тримати сумки у київському метро
Порада – не ходити на високих підборах
Британська «Дейлі Телеграф» ознайомила своїх читачів із коротким путівником по Києву. Поради дає Ганна Шевченко, уродженка Києва та автор англомовного гіду по Україні.
Британцям рекомендують розпочати знайомство з Києвом з Бесарабського ринку, щоби «вдихнути запах міста»; міцніше притискати до себе сумочки у переповненому, але порівняно охайному метро; жінкам не варто одягати взуванку на високих каблуках, оскільки історична частина міста вимощена плиткою.
Набір сувенірів на згадку про місто традиціний – вишиті рушники, диск з православною літургією із Печерської Лаври та пляшка горілки, яку, стверджує Ганна Шевченко, італійці визнали найкращим афродізіаком.
Раніше газетна версія путівника по Києву з`явилася в рубриці «Подорожі» американської «Вашингтон Пост».