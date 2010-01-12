Відбудеться акція “Продається будинок Київської міської держадміністрації”

14 січня об 11-00 відбудеться акція, організована книгарнєю “Сяйво” - “Продається будинок Київської міської держадміністрації”. Аукціон відбудеться у приміщенні книгарні “Сяйво” . Ведучі заходу - Брати Капранови. Гроші, виручені на аукціоні з продажу будівлі КМДА, буде направлено на закупівлю книжок для київських бібліотек. (вул Велика Васильківська, 6, у приміщенні книгарні „Сяйво”). Потрібна акредитація. Телефони: 467 50 24, (066) 403 93 78, Е-mail: d_ch@skrynia.com.ua.

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