Померла юрист медіа-профспілки

Вчора вранці після тяжкої хвороби померла член Київської незалежної медіа-профспілки, журналіст і юрист медіа-профспілки Валентина Прибильська.

Вона стала членом медіа-профспілки лише торік. Але за короткий час свого перебування в нашій організації зарекомендувала себе як активна захисниця прав журналістів, йдеться в повідомленні КНМП. Вона виграла кілька справ проти роботодавців, які порушували закони відносно працівників. До неї з повагою ставилися всі ті, хто з нею працював і отримував від неї юридичні послуги.

Нам не вистачатиме пані Валентини, її оптимізму і енергії. Співчуваємо рідним та близьким і бажаємо гідно пережити цю непоправну втрату.