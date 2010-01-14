Померла юрист медіа-профспілки
02:39, 14 січня 2010Суспільство
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Колеги висловлюють співчуття рідним Валентини Прибильської
Вчора вранці після тяжкої хвороби померла член Київської незалежної медіа-профспілки, журналіст і юрист медіа-профспілки Валентина Прибильська.
Вона стала членом медіа-профспілки лише торік. Але за короткий час свого перебування в нашій організації зарекомендувала себе як активна захисниця прав журналістів, йдеться в повідомленні КНМП. Вона виграла кілька справ проти роботодавців, які порушували закони відносно працівників. До неї з повагою ставилися всі ті, хто з нею працював і отримував від неї юридичні послуги.
Нам не вистачатиме пані Валентини, її оптимізму і енергії. Співчуваємо рідним та близьким і бажаємо гідно пережити цю непоправну втрату.
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