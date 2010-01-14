Остаточні втрати України від Голодомору - 10 млн. 63 тис. осіб

Остаточна кількість людських втрат України від Голодомору 1932-1933 років становить 10 млн. 63 тис. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він зазначив, що такі висновки зробив апеляційний суд Києва, вивчивши матеріали кримінальної справи за фактом скоєння геноциду в Україні у 1932-1933 роках.

Згідно з оприлюдненими В.НАЛИВАЙЧЕНКОМ матеріалами, з цих втрат 3 млн. 941 тис. осіб померли безпосередньо від голоду і 6 млн. 122 тис. – становлять ненароджені.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, апеляційний суд також встановив, що метою злочинних дій комуністичної верхівки СРСР на чолі з Йосипом Сталіним по вчиненню штучного голоду в Україні було придушення національно-визвольного руху в Україні і недопущення побудови і утвердження незалежної української держави у 1932-1933 роках.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО також наголосив, що згідно з чинним міжнародним та національним законодавством суд засудив керівників більшовицького режиму за злочин проти людяности, який згідно з Конвенцією ООН від 26 листопада 1968 року не має терміну давності. «Таким чином, рішенням компетентного суду наша країна виконала свої міжнародні зобов’язання вживати заходи попередження геноциду і карати за його здійснення», - зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня Апеляційний суд м. Києва визнав керівників більшовицького тоталітарного режиму винними в геноциді в Україні в 1932-1933 роках.

За даними СБУ, суд констатував, що Йосип Сталін (Джугашвілі), В’ячеслав Молотов (Скрябін), Лазар Каганович, Павло Постишев, Станіслав Косіор, Влас Чубар і Мендель Хатаєвич скоїли злочин геноциду, передбачений Кримінальним кодексом України.

У той же час суд закрив кримінальну справу у зв`язку з їхньою смертю.

«Згідно з висновком проведеної під час досудового слідства судової науково-демографічної експертизи Інститутом демографії і соціальних досліджень ім. М.Птухи НАН України, внаслідок скоєного геноциду в Україні загинули 3 млн. 941 тис. осіб», зазначають в СБУ.