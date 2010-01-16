Екологи виявили загибель риби в річці Веревчина

Повідомлення з Херсонщини

Державна екологічна інспекція зафіксувала факт замору риби в річці Веревчина поряд із смт Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області. Про це УНІАН повідомили в управлінні екології Херсонської області. Згідно з повідомленням, на площі 120 кв. м загинуло 4 тис. карасів і верховодок. Фахівці екологічної інспекції взяли на аналіз проби води, щоб з`ясувати причину загибель риби й визначити збитки, завдані навколишньому середовищу.

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