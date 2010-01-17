Луценко про міліціонерів, комп'ютери, паспорти і криміналітет

Міністерство внутрішніх справ повністю готове до забезпечення правопорядку під час завтрашнього голосування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

За його словами, сьогодні відбувається відрядження особового складу органів МВС для забезпечення правопорядку під час голосування. «МВС повністю в повному складі працюватиме у цей день», - сказав він. У місцях дислокації залишаться лише підрозділи «Беркуту» та деякі інші оперативні підрозділи.

Як зазначив в цьому контексті міністр, біля кожної виборчої дільниці будуть чергувати щонайменше два працівники міліції, у завдання яких входитиме попередження будь-яких порушень, а також запобігання спробам винести виборчі бюлетені з виборчих дільниць.

Також Ю.ЛУЦЕНКО закликає громадян відмовитися від пропозицій голосувати двічі. При цьому він звернув увагу на той факт вся система державного реєстру виборців комп’ютеризована і міліція буде відстежувати за паспортними даними громадян тих, хто голосував двічі. Як сказав міністр, за таке порушення передбачається кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі, а також кримінальна відповідальність передбачається за порушення таємниці голосування, у тому числі це стосується спроби фіксувати проголосовані виборчі бюлетені на фото- і відеоносії.

Також Ю.ЛУЦЕНКО запевнив, що у день голосування паспортні столи МВС готові в оперативному порядку надати громадянам послуги для приведення у відповідність їх основного документа, який посвідчує особу.

Відповідаючи на запитання, чи не вплине мобілізація підрозділів МВС у день виборів на криміногенну ситуацію, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «Будемо сподіватися, що ніяк не вплине. Будемо сподіватися, що криміналітет також буде займатися виборчим процесом. Будемо сподіватися, що елементи, які щось задумали лихого, будуть голосувати за любого їм кандидата…».