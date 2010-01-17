Луценко про міліціонерів, комп'ютери, паспорти і криміналітет

00:01, 17 січня 2010
Суспільство
1715 0

"МВД працюватиме у повному складі"

Міністерство внутрішніх справ повністю готове до забезпечення правопорядку під час завтрашнього голосування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

За його словами, сьогодні відбувається відрядження особового складу органів МВС для забезпечення правопорядку під час голосування. «МВС повністю в повному складі працюватиме у цей день», - сказав він. У місцях дислокації залишаться лише підрозділи «Беркуту» та деякі інші оперативні підрозділи.

Як зазначив в цьому контексті міністр, біля кожної виборчої дільниці будуть чергувати щонайменше два працівники міліції, у завдання яких входитиме попередження будь-яких порушень, а також запобігання спробам винести виборчі бюлетені з виборчих дільниць.

Також Ю.ЛУЦЕНКО закликає громадян відмовитися від пропозицій голосувати двічі. При цьому він звернув увагу на той факт вся система державного реєстру виборців комп’ютеризована і міліція буде відстежувати за паспортними даними громадян тих, хто голосував двічі. Як сказав міністр, за таке порушення передбачається кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі, а також кримінальна відповідальність передбачається за порушення таємниці голосування, у тому числі це стосується спроби фіксувати проголосовані виборчі бюлетені на фото- і відеоносії.

Також Ю.ЛУЦЕНКО запевнив, що у день голосування паспортні столи МВС готові в оперативному порядку надати громадянам послуги для приведення у відповідність їх основного документа, який посвідчує особу.

Відповідаючи на запитання, чи не вплине мобілізація підрозділів МВС у день виборів на криміногенну ситуацію, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «Будемо сподіватися, що ніяк не вплине. Будемо сподіватися, що криміналітет також буде займатися виборчим процесом. Будемо сподіватися, що елементи, які щось задумали лихого, будуть голосувати за любого їм кандидата…».

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter