На час виборів у Генпрокуратурі встановлене чергування

На час проведення виборів Президента Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО встановив чергування своїх підлеглих.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, чергування здійснюватимуться у період проведення першого та другого турів виборів 16-17 січня та 6-7 лютого 2010 року з метою оперативного вирішення невідкладних питань прокурорсько-слідчої діяльності, своєчасного та ефективного реагування на факти порушень законодавства про вибори, конституційних виборчих прав громадян та виїзду на місця надзвичайних подій.

Щодо найбільш резонансних фактів порушень виборчого законодавства та виборчих прав громадян можна звертатися: 16 січня та 6 лютого до заступника Генерального прокурора Віктора КУДРЯВЦЕВА за телефонами: 537-24-88, 067-2092007; 17 січня та 7 лютого до заступника Генерального прокурора України Тетяни КОРНЯКОВОЇ за телефонами: 288-93-91, 067-538-81-87.

Також цілодобово встановлено чергування відповідального працівника Генеральної прокуратури України за телефоном: 200-78-03.