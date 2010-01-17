У день голосування в МВС відбудуться два брифінги

17 січня 2010 року, о 12.00 та 18.00, у Міністерстві внутрішніх справ України (вул. Богомольця,10) відбудуться брифінги керівництва міністерства щодо роботи міліції з охорони громадського порядку та гарантування безпеки під час виборів Президента України.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Акредитація ЗМІ на брифінги проводиться за телефонами: 254-75-18; 254-75-50 та 254-75-26.