Посольство України в РФ оточив ОМОН

Посольство України в РФ, де працює виборча дільниця № 78, оточене російською міліцією у зв`язку з виборами Президента України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, частина Леонтьєвського провулка, де розташоване українське дипломатичне представництво, оточена ОМОНом.

Для того щоб пройти до входу на виборчу дільницю, виборці повинні показати співробітникам ОМОНу паспорт громадянина України або посвідчення журналіста.

Безпосередньо перед входом до виборчої дільниці українські прикордонники за допомогою металошукачів перевіряють тих, хто входить, на наявність заборонених предметів.

Як повідомив УНІАН голова виборчої дільниці № 78 Денис ДЕНИСОВ, станом на 11.00 за московським часом (10 - за київським) проголосувало близько 400 чоловік.

За його словами, на даний момент хід виборів контролює один спостерігач.

Д.ДЕНИСОВ додав, що, з досвіду минулих років, ближче до обіду кількість громадян України, бажаючих проголосувати, має рости.

«Ми готові до виборів максимально. Ще на вчорашній день ми були на 100% готові здійснити голосування. У тандемі виборча комісія і посольство в Москві на підготовку витратили багато сил. Нештатних ситуацій у нас немає і, сподіваюся, не передбачається», - сказав Д.ДЕНИСОВ.

За його словами, на даний момент більше голосує громадян, які не стоять на консульському обліку, але бажаючих проголосувати.

Як повідомляв УНІАН, молодіжна організація партії «Єдина Росія» «Росія молода» має намір пікетувати Посольство України в Москві в день виборів Президента України 17 січня.

О 13.00 за київським часом більше сотні активістів «Росії молодої» збереться біля Посольства України в РФ, щоб провести акцію на підтримку прав російськомовного населення на території України.