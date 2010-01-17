На виборчих дільницях у Ялті немає шторок

Кабінки для голосування на території округу № 7 (Ялта і Алушта) не мають шторок на вході, повідомляє кримський штаб кандидата в Президенти України Юлії ТИМОШЕНКО.

«За усною рекомендацією окружної виборчої комісії кабінки для голосування залишилися відкритими, без шторки на вході. Тим самим ні про яке таємне голосування не може бути мови», - наголошується у повідомленні прес-служби штабу.

В окружній виборчій комісії № 7 кореспонденту УНІАН по телефону заявили, що комісія замовила кабінки без шторок на вході, щоб уникнути фальсифікацій і фотографування бюлетенів.

«Шторок на вході немає, шторки збоку є, таємниця голосування забезпечена, ніхто не бачить, окрім виборця, який стоїть спиною і заповнює свій бюлетень, де він робить позначку, зате всі спостерігачі, члени комісії чудово бачать, що він дістає з кишень і що він туди кладе», - заявила голова комісії сьомого округу Ольга ДЕМБОВСЬКА.

У віданні 7-го округу - 103 дільниці. Всього у Криму 10 виборчих округів.