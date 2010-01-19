Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,10 грн./дол., продають – по 8,15 грн./дол. Курс купівлі/продажу трохи знизився порівняно з 18 січня.

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків із купівлі долара коливаються в межах 8,04-8,13 грн./дол., із продажу – в межах 8,14-8,18 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,4% порівняно з 18 січня і сьогодні становить 11,66 грн./євро, продажу – знизився на 0,2%, до 11,82 грн./євро.

Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 11,49-11,72 грн./євро, з продажу – в межах 11,76-11,88 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 18 січня підвищився на 0,7% і становить у середньому 0,2671 грн./рубль, продажу – знизився на 0,5%, до 0,2746 грн./рубль.

Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2710 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2720-0,2820 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,09 грн./дол., продажу – 8,16 грн./дол. Курс купівлі/продажу дещо змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют із купівлі долара коливаються в межах 8,04-8,12 грн./дол., із продажу – в межах 8,14-8,18 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва також дещо змінився порівняно з 18 січня і сьогодні становить 11,65/11,83 грн./євро.

Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 11,49-11,72 грн./євро, з продажу – в межах 11,76-11,90 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 18 січня підвищився на 1,3% і сьогодні становить 0,2659 грн./рубль, продажу – знизився на 0,2%, до 0,2753 грн./рубль.

Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2710 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2720-0,2820 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 8,07/8,15 грн., євро – 11,60/11,80 грн., рубль – 0,2700/0,2770 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,09/8,16 грн., євро – 11,60/11,95 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 8,08/8,155 грн., євро – 11,55/11,85 грн., рубль – 0,2680/0,2800 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 19 січня, становить: гривні до долара США – 8,0012, до євро – 11,496924, до російського рубля – 0,27191.