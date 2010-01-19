На Миколаївщині оголосили штормове попередження
17:18, 19 січня 2010Суспільство
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При морозы - сніг, вітер, замети
За прогнозом Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, до вечора 19 січня та протягом доби 20 січня 2010 року по Миколаївській області та м. Миколаєву очікуються складні погодні умови, а саме: сильний сніг, хуртовина, снігові замети, на дорогах місцями ожеледиця.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ МНС у Миколаївській області.
Окрім того, очікується посилення швидкості вітру 15-20 м/с, зниження температури до 6-11º морозу.
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