В Україні від переохолодження загинули вже 222 людини

Київ. 19 січня. УНІАН. В Україні станом на 19 січня від переохолодження та обморожень загинули 222 особи.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я з посиланням на інформацію УНПЦ екстреної медичної допомоги та медицини катастроф щодо кількості постраждалих осіб від сильних морозів, що розпочалися в Україні 18 грудня ц.р.

Найбільше від переохолодження померло в Донецькій області - 96 осіб, Запорізькій – 22 особи, Волинській та Київській – по 16 осіб, Сумській – 11 осіб.

Загалом за вказаний період за допомогою до лікарів звернулися 3077 осіб. Було госпіталізовано з обмороженням, переохолодженням - 2009 осіб.