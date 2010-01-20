Немиря пояснив різницю між Януковичем і Тимошенко

Віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ заявляє, що Юлія ТИМОШЕНКО на президентській посаді вибудовуватиме передбачувані та стабільні відносини з Росією.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це Г.НЕМИРЯ заявив в інтерв’ю "Financial Times TV".

"Росія є нашим сусідом. Така географія – це наша доля. Тому саме через це, через європейське майбутнє Україна повинна налагодити передбачувані, стабільні відносини з Російською Федерацією, які базуватимуться на захисті своїх національних інтересів", - сказав Г.НЕМИРЯ.

Водночас віце-прем`єр наголосив, що серед національних інтересів України найбільше стратегічне значення має членство в Європейському Союзі. "Я не бачу тут жодного протиріччя (у розвитку відносин з Росією та ЄС – УНІАН). Якщо ми рішуче візьмемось за окремі секторальні питання, наприклад енергетичну безпеку, то, само собою, неможливо забезпечити енергетичну безпеку всього континенту, не залучивши до цього процесу як Європейський Союз, так і Росію", - пояснив він.

Г.НЕМИРЯ також підкреслив, що програма та політика кандидата в Президенти Ю.ТИМОШЕНКО очевидно відрізняється від програми її головного конкурента у другому турі виборів. "Різниця очевидна. Юлія ТИМОШЕНКО як Президент стане символом та шансом для України модернізуватись зсередини, "європеїзуватись", наблизитись до Європейського Союзу, стати в найближчому майбутньому членом Європейського Союзу. Саме в цьому полягає різниця: європейська, демократична ТИМОШЕНКО та ЯНУКОВИЧ, пострадянський, бюрократичний, номенклатурний тип політика, який надає перевагу збереженню існуючого стану справ", - зазначив віце-прем`єр.