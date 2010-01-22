В Одесі накрили порностудію, яка працювала в режимі on line

Працівники одеської міліції викрили злочинну групу осіб, яка організувала порностудію з трансляцією через мережу Інтернет "подій" в режимі реального часу.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

За даними ДЗГ, до складу злочинної групи входили: 38-річна жінка, яка виконувала функції організатора, 23-річна співучасниця - адміністратор та 15 дівчат - виконавиць, віком від 18 до 23 років.

У кожного члена групи були чітко визначені обов’язки. Зокрема, організатор заманювала дівчат та здійснювала їх підбір для роботи моделями на орендованих квартирах, в так званих веб-студіях. Також до обов’язків організатора входило контролювання оплати послуг Інтернет-провайдера та нарахування "заробітної плати". Адміністратор навчала моделей роботі з комп’ютером в режимі “on line” та спілкуванню з “клієнтами” порнографічних сайтів англійською мовою.

За допомогою комп`ютерної техніки та відеокамер дівчата "працювали" у три зміни по 8 годин. Дівчина-модель за замовленням клієнта виконувала його еротичні бажання в реальному часі. За зміну модель могла заробити близько тисячі доларів США.

Для отримання грошей за перегляд “еротичного шоу” організатор на своє ім`я відкрила рахунок в іноземному банку. Саме туди клієнти перераховували кошти за перегляд “приватного шоу”, які виконували дівчата. Отримані на рахунок гроші знімались за допомогою електронної картки та ділилися навпіл між виконавицею і адміністратором.

При проведенні оперативно-розшукових заходів співробітниками міліції було встановлено, що розповсюдження “приватних порно-шоу” відбувалося в орендованих квартирах в Одесі за чотирма адресами протягом півтора року.

У затриманих дівчат вилучено речові докази та проведено експертизу, яка підтвердила, що розповсюджувана відеопродукція містить елементи порнографії.

За цими фактами порушено кримінальну справу за ст.301 (ввезення, виготовлення, збут розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.