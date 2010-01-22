Сьогодні 32 роки від дня самоспалення Олекси Гірника

Сьогодні у Калуші Івано-Франківської області біля меморіальної дошки Олексі Гірнику відбулося віче пам’яті, приурочене 32-м роковинам вчинення ним акту самоспалення на Чернечій горі у Каневі.

Про це повідомили УНІАН у Калуській міській раді.

У віче взяли участь представники міської і районної ради, представники правих партій, родичі загиблого, жителі міста. Хвилиною мовчання вшанували пам’ять Героя України і поклали вінки та квіти до меморіальної дошки.

Промовці говорили про жертовний подвиг свого земляка, який «будив націю до волі і незалежності України». На думку виступаючих, Олекса Гірник пробудив націю, і його самопожертва не була даремною. Вони закликали присутніх «берегти національні інтереси і зберегти українську незалежність, яка нині вкотре під загрозою».

Довідка УНІАН. Український патріот з Калуша (життєпис на Вікіпедії) в ніч з 21 на 22 січня 1978 року спалив себе на Чернечій горі біля могили Тараса Шевченка в Каневі на знак протесту проти політики русифікації України.

У листівках, які він розкидав довкола себе, О.Гірник писав: «Протест проти російської окупації в Україні! Протест проти русифікації українського народу! Хай живе Самостійна Соборна Українська Держава! Радянська, та не російська Україна – для українців! З приводу 60-річчя проголошення самостійності України Центральною Радою 22 січня 1918 року 22 січня 1978 року на знак протесту спалився Гірник Олекса з Калуша. Тільки в цей спосіб можна протестувати в Радянському Союзі!»…

Олексі Гірнику присвоєно звання Герой України (посмертно).