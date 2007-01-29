Проблеми Мойсея - дрібниці проти проблем Януковича

Радник прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА Костянтин ГРИЩЕНКО заявляє про необхідність зміни підготовлених урядом у грудні директив на переговори з Європейським Союзом щодо підписання нової Посиленої угоди.

Про це він заявив сьогодні в Брюсселі у розмові з кореспондентом УНІАН.

“Ці пропозиції були підготовлені ще до того, як ми почули пропозиції від ЄС. Думаю, що з урахуванням цього нам тепер треба дуже серйозно на міжвідомчому рівні відпрацювати нашу позицію на кожний етап переговорів”, - сказав він.

“Це процес. Це не просто там один раз написав... Як Мойсей отримав 10 заповідей. Це постійно треба відточувати, кожного разу аналізувати, що ми можемо виграти, що ми можемо втратити”, - додав К.ГРИЩЕНКО.

Радник прем’єра зазначив, що багато залежатиме у тому числі і від самої переговорної команди, яка представлятиме Україну.

Водночас, на його думку, до початку переговорів Україні потрібно мати ухвалений закон про Кабінет Міністрів та керівників усіх необхідних відомств. “Щоб була створена команда, яка буде працювати злагоджено. Уряд до цього готовий”, - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня Рада міністрів закордонних справ ЄС затвердила мандат Єврокомісії на переговори з Україною щодо нової Посиленої угоди. Міністр закордонних справ головуючої в ЄС Німеччини Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЄР не виключав можливості, що переговори можуть розпочатися 6 лютого під час засідання у Києві Трійки ЄС-Україна на рівні міністрів закордонних справ.

Водночас скандал навколо міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА ставить під сумнів можливість проведення засідання Трійки ЄС-Україна 6 лютого.