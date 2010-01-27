Нумізмат обіцяє 30 тис. доларів за інформацію про викрадену колекцію

Чернігівський нумізмат пообіцяв винагороду у сумі 30 тисяч американських доларів за інформацію про викрадену колекцію монет і значків.

Про це повідомили УНІАН у відділі громадських зв`язків УМВС у Чернігівській області.

"Потерпілий власник колекції звернувся до жителів міста та області з проханням допомогти знайти викрадене. Тому, хто надасть інформацію про місцезнаходження колекції, він обіцяє винагороду у розмірі 30 тисяч доларів", - зазначив працівник відділу.

У грудні минулого року з квартири чернігівського колекціонера-нумізмата був викрадений сейф з рідкісною колекцією значків та монет.

Співробітники карного розшуку Чернігівського міського відділу УМВС України в області затримали двох місцевих жителів, які були причетні до викрадення. Але місцезнаходження колекції на сьогодні так і не встановлено.

Як повідомляють місцеві друковані та Інтернет-видання, у колекціонера викрали 35 тис. дол., 45 тис. грн. та колекцію із 51 золотої монети і 120 значків. Експерти викрадену колекцію оцінюють у 200 – 250 тис. американських доларів.