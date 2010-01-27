У Севастополі затверджено програму цивільного захисту

Севастопольська міська рада на своєму засіданні затвердила регіональну цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту Севастополя на 2010-2013 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, начальник Управління у справах надзвичайних ситуацій Олександр ПЕРМІНОВ, який представляв цю програму, акцентував, що необхідність ухвалення документа пов`язана з тим, що на території Севастополя розташовано 224 потенційно-небезпечних об`єкти, з них 57 - підвищеної небезпеки, аварії на яких можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій регіонального, місцевого й об`єктового рівнів.

Крім того, за його інформацією, в місті зберігається висока вірогідність виникнення надзвичайних ситуацій, пов`язаних із гідрометеорологічними явищами (шторми, урагани, спека, засуха) й геологічними процесами (зсуви, обвали). Разом із тим, матеріально-технічне оснащення органів управління й сил цивільного захисту міста Севастополя не відповідає сучасним вимогам. Більше 50% спеціалізованої техніки експлуатується понад 25 років. Кількість техніки не відповідає нормативним вимогам.

Програма передбачає створення в Севастополі територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, а також регіонального центру управління під час надзвичайних ситуацій і модернізацію систем зв`язку на пунктах управління цивільного захисту. Головними напрямками програми стануть удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації, технічне переоснащення органів управління й сил цивільного захисту, підрозділів Головного управління МНС України в місті Севастополі, комунальної аварійно-рятувальної служби (у гірській місцевості), комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на водних об`єктах.

Крім того, передбачається технічне переоснащення підрозділів місцевої пожежної охорони, придбання техніки для підвезення води, будівництво (реконструкція) об`єктів для аварійно рятувальних підрозділів.

Орієнтований обсяг фінансування програми становить 95,7 млн. грн., із них за рахунок коштів державного бюджету - 82,6 млн. грн., міського бюджету - 13,1 млн. грн.

Довідка УНІАН. Із 2007 року в Севастополі сталося 1 тис. 442 пожежі, на яких загинуло 90 осіб, травмовано 87. На водних об`єктах сталося 182 події, внаслідок яких загинула 81 людина. У гірській місцевості, на висотах і підземних спорудах зареєстровано 65 випадків надання допомоги людям, при цьому загинуло 17, врятовано 64 людини.