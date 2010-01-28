Німеччина передала МВС України 180 шоломів для міліції

27 січня Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Ганс ГАЙМЗЬОТ передав Міністерству внутрішніх справ України 180 шоломів індивідуального захисту для працівників міліції, у тому числі 14 куленепробивних шоломів.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.

Це був останній транш передачі спорядження індивідуального захисту для спецпідрозділів міліції у рамках сприяння Україні у проведенні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Загалом українській стороні було передано 230 комплектів спорядження індивідуального захисту та комп`ютерну техніку.

У МВС зазначили, що Німеччина надає Україні підтримку у підготовці до Євро-2012 у формі допомоги спорядженням для підрозділів міліції та Внутрішніх військ, а також обміну досвідом із підтримання безпеки під час масових заходів.

Крім того, експерти Товариства технічного співробітництва (GTZ) надають консультативну допомогу українським організаторам у сферах консультування міст, що прийматимуть гостей, фан-менеджменту, розміщення й організації публічного перегляду матчів на відеоекранах, експлуатації стадіонів, роботи аеропортів і транспортного менеджменту, менеджменту стадіонів, а також із правових питань.