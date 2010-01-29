Частка імпортної сільгосптехніки в Україні становить близько 80%

Частка імпортної сільськогосподарської техніки на внутрішньому ринку України становить близько 80%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства промислової політики України.

Згідно з повідомленням, із 2000 року імпорт сільгосптехніки в Україну зріс майже у 17 разів, а власне виробництво – лише в 3,6 раза.

Водночас у міністерстві зазначають, що виробничі потужності вітчизняних сільгоспмашинобудівних підприємств можуть практично повністю задовольнити потреби сільгоспвиробників у технічних засобах для рослинництва, тваринництва, птахівництва й переробки отриманої сировини. Вітчизняні підприємства спроможні виробляти майже 4 тис. найменувань машин і обладнання для АПК, що дозволяє механізувати приблизно 82% технологічних процесів у сільському господарстві.

Також повідомляється, що, незважаючи на зниження обсягів виробництва продукції в умовах світової фінансово-економічної кризи, вітчизняні підприємства змогли виготовити необхідну для проведення весняно-польових робіт кількість техніки. «На 1 січня 2010 року на складах підприємств і у дилерів є в наявності: тракторів – 1648 одиниць, обладнання для обробітку грунту – 1525 одиниць, сівалок – 1520 одиниць, машин для внесення добрив – 84 одиниці, а також достатня кількість запасних частин», – сказано в повідомленні прес-служби.

У міністерстві також повідомили, що у зв`язку з перепрофілюванням і зупинкою більшості ремонтних підприємств їх функції взяли на себе машинобудівники.