Правоохоронні структури стали «збройним загоном» політиків?

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що правоохоронні і силові структури стали «озброєним загоном того чи іншого» політика.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Рада».

Він зазначив, що «МВС стоїть на службі прем’єр-міністра України в особі керівництва і це правда, СБУ – на службі в Президента, інші правоохоронні органи – в представників опозиції». «Людям, державі нічого не залишилося», - додав він.

В.ЛИТВИН зазначив, що розуміє, що такі його висновки сприятимуть критиці, «що він мовляв демонструє образи, бо його люди не підтримують».

В.ЛИТВИН наголосив, що позачергова сесія парламенту продемонструвала, що «продовжується процес остаточної дискредитації вищого законодавчого органу України». Він додав, що «намагаються під гучні гасла законності, конституційності використовувати інституту влади як дівку за викликом».

Він зазначив, що серйозної розмови на сесії не відбулося, а було з’ясування стосунків «на печерному рівні». «Ще б трошки і запропонували б говорити жаргоном», - зазначив він.

В.ЛИТВИН не виключає, що саме такий розгляд питання і таке обговорення призвело до ухвалення рішення про відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня 2010 року Верховна Рада України прийняла постанову «Про відставку Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України». “За” проголосував 231 з 398 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.