У Родинському Донецької області ліквідують «другий Алчевськ»

У місті Родинське Донецької області триває ліквідація масштабної комунальної аварії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, електропостачання котелень вже відновлено, зараз триває ремонт тепломереж усередині будинків і підводів до них, які частково перемерзли.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня у місті Родинське через пошкодження силового кабелю були знеструмлені 2 котельні. Без теплопостачання залишилися 102 житлових будинки, 2 дошкільних установи й 1 школа.

У 72 будинках вже є тепло. А решта 10 триповерхових житлових будинків на 360 квартир досі холодні. Щоб забезпечити місто струмом, МНС задіяла 2 пересувні електростанції. У міській лікарні розгорнули пункт обігріву, який може прийняти 600 осіб.