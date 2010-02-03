У Партії регіонів раді зміні керівництва кримської міліції

У Партії регіонів вважають торжеством демократії усунення Геннадія МОСКАЛЯ з посади начальника кримської міліції.

«Епоха брехні закінчується, повертається шана до демократії, законів, норм Конституції. Навіть Геннадій МОСЬКАЛЬ - вірний слуга ЛУЦЕНКА і ТИМОШЕНКО - нарешті залишив посаду, яку незаконно обіймав, і втік з Криму», - говориться в переданій УНІАН заяві заступника голови Партії регіонів Василя ДЖАРТИ.

«Він (МОСКАЛЬ) так і не зміг довести жодне зі своїх голослівних звинувачень на адресу Партії регіонів», - додав В.ДЖАРТИ, якого цитує прес-служба кримської організації ПР.

«У Криму МОСКАЛЯ надовго запам`ятають - як чемпіона по безсоромній брехні», - сказав представник Партії регіонів.

Довідка УНІАН. 19 серпня 2009 року Кабінет міністрів призначив Г.МОСКАЛЯ заступником міністра внутрішніх справ України - начальником міліції Криму.

Г.МОСКАЛЬ суміщав роботу міліції з роботою у Верховній Раді України (він - депутат з фракції «Наша Україна - Народна самооборона»), при цьому стверджував, що в силовому відомстві трудиться на громадських засадах і зарплату не одержує.

2 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Конституційного суду з проханням перевірити конституційність розпорядження Кабінету міністрів про призначення депутата Г.МОСКАЛЯ на посаді в міліції.

Крім того, В.ЮЩЕНКО указом від 1 лютого зупинив розпорядження Кабміну про призначення Г.МОСКАЛЯ. При цьому йдеться про розпорядження уряду 16 грудня 2009 року.

Тимчасове виконання обов`язків начальника кримської міліції покладене на Євгенія БІДАШКА, який посідає посаду першого заступника керівника главку МВС в автономії - начальника Управління боротьби з організованою злочинністю, повідомив 3 лютого Департамент зв`язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.