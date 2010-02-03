На Вінничині семеро громадян оголосили себе мільйонерами

У Вінницькій області за 2009 рік 7 жителів регіону прозвітували про отримання доходу, що перевищує 1 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПА у Вінницькій області.

За повідомленням, загалом мільйонери задекларували понад 26 млн. грн. та сплатили у бюджет податку у сумі більш, ніж 730 тис. грн. Свої доходи мільйонери отримали за рахунок інвестиційної діяльності.

У цілому за 2009 рік у місцеві бюджети Вінницької області від підприємств, установ, організацій та громадян надійшло 1 мільярд 40 мільйонів гривень податку з доходів фізичних осіб. Зокрема, від громадян за підсумками декларування отримано майже 4 мільйони 280 тисяч гривень.