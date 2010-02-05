Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,06 грн./дол., продають – по 8,11 грн./дол. Курс дещо знизився порівняно з 4 лютого. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,02-8,08 грн./дол., з продажу – в межах 8,09-8,13 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках знизився на 1,2% порівняно з 4 лютого і сьогодні становить 11,05/11,22 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,95-11,10 грн./євро, з продажу – в межах 11,13-11,30 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 4 лютого знизився на 0,6% і становить в середньому 0,2622 грн./рубль, курс продажу – на 1%, до 0,2695 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2580-0,2651 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2670-0,2720 грн./рубль.

Середній курс покупці долара в банках Києва становить 8,05 грн./дол., продажу – 8,11 грн./дол. Курс знизився на 0,2% відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з покупці долара коливаються в межах 8,01-8,08 грн./дол., з продажу – в межах 8,09-8,13 грн./дол.

Середній курс покупці євро в банках Києва знизився на 1,3% порівняно з 4 лютого і сьогодні становить 11,05 грн./євро, продажу – на 1,1%, до 11,22 грн./євро. Пропозиції банків з покупці євро коливаються в межах 11,00-11,10 грн./євро, з продажу – в межах 11,20-11,35 грн./євро.

Курс покупці готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 4 лютого підвищився на 0,4% і сьогодні становить 0,2617 грн./рубль, курс продажу знизився на 0,7% – до 0,2704 грн./рубль. Пропозиції банків з покупці російської валюти коливаються в межах 0,2580-0,2651 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2680-0,2800 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 8,08/8,12 грн., євро – 11,11/11,31 грн., рубль – 0,2640/0,2710 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,07/8,15 грн., євро – 11,05/11,40 грн., рубль – 0,2600/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 8,04/8,115 грн., євро – 11,00/11,35 грн., рубль – 0,2600/0,2710 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 5 лютого, становить: гривні до долара США – 8,0012, до євро – 11,079262, до російського рубля – 0,26666.