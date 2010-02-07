Завтра в Україні очікується сніг, вдень до 10° морозу

Завтра, 8 лютого, в Україні очікується сніг, вдень до 10° морозу.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, в центральних областях буде мокрий сніг, на півдні з дощем, вранці та вдень місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь; на решті території місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер переважно східний, 7-12 м/с, у східних, центральних областях та південній частині місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини.

Температура вночі 11-16°, вдень 5-10° морозу; на Закарпатті, у південних областях та Приазов`ї вночі 4-9° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; в Криму вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла.

Завтра у Києві та Київській області вночі без опадів, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-10 м/с. Температура по області вночі 11-16°, вдень 5-10° морозу, у Києві - вночі 11-13°, вдень 6-8° морозу.