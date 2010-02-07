Вибухівку шукають ще на 4 виборчих дільницях на Луганщині

У місті Лисичанськ Луганської області (округ №110) замінували 4 виборчі дільниці (№7,9,30 і 37).

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі виборчого штабу «Донбас» Юлії ТИМОШЕНКО.

За словами керівника Лисичанського штабу кандидата в Президенти України Юлії ТИМОШЕНКО В`ячеслава ТЕРОСИПОВА, в окружну виборчу комісію надійшла інформація про вибухівку у чотирьох виборчих дільницях. Наразі на цих дільницях працюють рятувальники і співробітники правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку з Лутугинського району Луганської області надійшла інформація про замінування 4 виборчих дільниць - №№ 88, 95, 120, 121 (округ № 111).

Під час перевірки вибухонебезпечних речовин на цих дільницях знайдено не було.

На думку керівника Лутугинського штабу кандидата в Президенти України Юлії ТИМОШЕНКО Григорія ПРИГЕБИ, прихильники Віктора ЯНУКОВИЧА могли використати "замінування" дільниць для вкидання бюлетенів, оскільки скриньки після евакуації виборців і членів комісій залишилися без нагляду.