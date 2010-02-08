Прокуратура Сімферополя порушила справу проти членів виборчкому

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом перешкоджання роботі територіальної виборчої комісії округу №2 у Криму під час проведення виборів Президента України.

Про це УНІАН повідомили в прокуратурі Криму.

«8 лютого за результатами перевірки заяв, що надійшли від дільничних виборчих комісій округу №2, скарг на невиконання окремими членами виборчкомів своїх обов`язків, наглядово-слідчим відомством порушено кримінальну справу», - йдеться в повідомленні.

Справу порушила прокуратура Київського району Сімферополя.

Другий округ відповідає за вибори в одному з трьох районів Сімферополя - Київському.

Загалом у кримській автономії 10 округів, створено 1237 виборчих дільниць.