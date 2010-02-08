Лідер однойменного Блоку Віталій КЛИЧКО готовий відмовитися від претензій на пост мера Києва на користь єдиного кандидата від демократичних сил на майбутніх виборах заради того, щоб Київським міським головою більше не став Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Про це В.КЛИЧКО сказав у інтерв`ю «Газете по-киевски»,опублікованому в сьогоднішньому номері.

«Головна помилка тих виборів (дострокових виборів у Києві в 2008 році – УНІАН): опонентам ЧЕРНОВЕЦЬКОГО не вдалося домовитися. Амбіції перевищили здоровий глузд - мені не вдалося переконати керівництво БЮТ і «Нашої України» зробити ставку на одного кандидата, хоча я мав найбільшу підтримку. У результаті ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ знову одержав «гречану» більшість», - сказав В.КЛИЧКО.

Відповідаючи на питання, чи готовий він буде зняти свою кандидатуру на користь єдиного кандидата, В.КЛИЧКО сказав: «Якщо кияни в більшості підтримуватимуть іншого кандидата, думаю, і я міг би його підтримати».

Що стосується можливого конкурента – Сергія ТІГІПКА, який в Києві в першому турі цих президентських виборів набрав 300 тис. голосів (майже 19%), то В.КЛИЧКО сказав, що «С.ТІГІПКО ніколи не висловлював свого бачення розвитку столиці. Він із Дніпропетровська, не має, наскільки я знаю, в Києві команди. ТІГІПКО одержав непогану підтримку, переконавши більшість жителів міста, що він – нова особа. Мені ж необхідно довести свою профпридатність, подолати стереотипний образ «боксера, не здатного розв’язати комунальні проблеми».

При цьому В.КЛИЧКО зазначив, що вже сьогодні має гідну команду в Київраді.

«Члени моєї фракції не розмінюються на подачки від ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. У фракції – два заслужених економісти, архітектор, енергетик...», - зазначив В.КЛИЧКО.