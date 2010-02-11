Українці купують менше цифрових фотоапаратів і відеокамер

У 2009 р. українці придбали 640 тис. цифрових фотоапаратів, що на 34,4% менше показника продажу 2008 р. (976 тис. пристроїв).

Про це йдеться у дослідженні Unitrade Group, наданому УНІАН.

При цьому відеокамер в 2009 р. було придбано близько 81 тис. – на 64,8% менше, ніж в 2008 р. (230 тис. відеокамер).

У грошовому виразі падіння ринку фотоапаратів становило 46,6% - 106,9 млн. дол. (у 2008 р. було придбано фотоапаратів на 200,1 млн. дол.), відеокамер – на 73,3%, що становило 28,8 млн. дол. (у 2008 р. - 108 млн. дол.).

На думку експертів, такий розрив між кількісним і грошовим виразом ринку пов`язаний із зменшенням середньої вартості пристроїв. Так, за підсумками 2009 р. середня вартість цифрових фотоапаратів становила 167 дол., що на 17% нижче за аналогічний показник 2008 р. (205 дол.). Ще значніше зниження середньої вартості - на ринку відеокамер – на 24,1% (356 дол.). У 2008 р. середня вартість відеокамер становила 469 дол.

«Це є наслідком переорієнтації попиту покупців на бюджетний сегмент і збільшенням частки у структурі продажів Flash-відеокамер», - наголошується у дослідженні.

За оцінкою Unitrade Group, серйозного перерозподілу часток між виробниками в 2009 р. не сталося. Змогли збільшити свою присутність на ринку Canon і Samsung, їх конкуренти Olympus і Sony свою частку зменшили. До п`ятірки лідерів з продажу фотокамер в Україні за підсумками 2009 р. увійшли: Canon – 32% (2008 р. - 27%), Olympus – 19% (2008 р. - 22%), Sony – 14% (2008 р. - 19%), Samsung – 12% (2008 р. - 9%), Nikon – 6% (2008 р. - 5%).

Залишилася незмінною п`ятірка лідерів і серед виробників відеокамер. При цьому JVC, Canon і Samsung наростили свою частку у 2009 р., Sony і Panasonic ослабили свою присутність на ринку. Лідери ринку відеокамер розподілилися таким чином: Sony - 38% (2008 р. - 44%), Panasonic - 18% (2008 р. - 20%), JVC - 15% (2008 р. - 12%), Canon - 16% (2008 р. - 13%), Samsung - 13% (2008 р. - 11%).

У 2009 р. найбільше число продажу як фото-, так і відеокамер припало на бюджетний сегмент за рахунок скорочення продажу і в середньому, і у верхньому ціновому сегменті. При цьому частка продажу у верхньому ціновому сегменті фотокамер знизилася з 5% в 2008 р. до 4% у 2009 р., відеокамер – з 23% до 11%. Продаж у нижньому ціновому сегменті фотокамер збільшилися з 60% у 2008 р. до 72% у 2009 р., відеокамер – з 39% до 62%. Середній ціновий сегмент продемонстрував скорочення до 24% (2008 р. – 35%) у продажу фотокамер, і до 27% (2008 р. – 38%) - у продажу відеокамер.

За попередніми оцінками Unitrade Group, у 2010 р. українці придбають близько 760 тис. фотоапаратів, що в грошовому виразі становитиме близько 125 млн. дол. Низьке проникнення цифрової фототехніки (десь 7 фотоапаратів на 100 осіб) і певна активізація ринку реплейсменту сприятимуть зростанню продажу в 2010 р. на 19% щодо 2009 р.

Менше зростання продажу очікується на ринку відеокамер. За оцінками Unitrade Group, у 2010 р. на ринку України буде реалізовано кінцевим споживачам близько 115 тис. цифрових відеокамер, що в грошовому виразі становитиме близько 40 млн. дол.

Довідка УНІАН. Unitrade Group працює на українському ринку IT-рітейлу з 1994 р. Unitrade Group є керуючою компанією роздрібними мережами Unitrade і City.com. Президент Unitrade Group – Володимир КОЛОДЮК.