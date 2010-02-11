Для іноземних круїзних суден запроваджено додаткові знижки

Міністерство транспорту і зв`язку України внесло зміни до "Зборів і плати за послуги, що надаються суднам закордонного плавання в морських портах України".

Як повідомила УНІАН прес-служба міністерства, зокрема, іноземним круїзним суднам надаватиметься 20% знижка до встановлених зборів і ставок, а також 50% знижка для круїзних суден в осінньо-зимовий період.

За даними міністерства, існуюча сьогодні інфраструктура трьох морських торгових портів - Одеського, Севастопольського і Ялтинського, які приймають круїзні судна - використовується тільки на 5-10% від пропускної спроможності. Тому круїзне судноплавство в Україні має великий потенціал і можливості.

Документ розроблено і впроваджено з метою вдосконалення тарифно-цінової політики в морській галузі, розвитку круїзної транспортної інфраструктури міжнародного значення, що сприятиме реалізації державної політики щодо ефективного транспортного забезпечення туристичної галузі. Реалізація знижок дозволить підвищити конкурентоспроможність українських портів, збільшити кількість суднозаходів і підвищити рівень прибутковості портів, вважають у міністерстві.