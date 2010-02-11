Євро зникне як єдина валюта ЄС за 5 років?

Експерти прогнозують, що через 5 років члени Європейського Союзу відмовляться від єдиної валюти.Про це пише тижневик «Коментарі:».

Українці, що не встигли позбутися своїх заощаджень у євро, через 1-2 місяці можуть одержати непоганий шанс вигідно продати цю валюту, відзначає видання.

Якщо побоювання щодо дефолту у Греції ослабнуть, відзначає видання, і європейська економіка в цілому почне оживати, курс євро до долара в найближчі місяці може зростати, тому що рівень процентних ставок у ЄС залишається вищим, ніж у США. На думку начальника відділу аналізу й досліджень «Райффайзен Банк Аваль» Дмитра СОЛОГУБА, в другому-третьому кварталах можна чекати зміцнення євро щодо долара до рівня приблизно 1,45.

Щодо триваліших перспектив євро, то експерти озвучують і зовсім апокаліптичні прогнози, пише тижневик. Зокрема, на думку голови інвестиційного відділу КУА «Бонум Груп» Олександра СПАСІЧЕНКА, під час економічного спаду загострилася необхідність державного втручання на рівні як фіскальної, так і монетарної політики, а участь у валютному союзі істотно звужує можливості для маневру. «І я не сумніваюся, що багато держав в п’ятилітній перспективі відмовляться від міфічних переваг єдиної валюти на користь більшої фінансової гнучкості», - відзначив експерт.