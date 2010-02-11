Тернопільська облрада надала статус реабілітованих мешканцям двох сіл

Статус реабілітованих надано майже для ста мешканців сіл Русилів Бучацького та Антонівці Шумського районів, які були виселені у 1949 та 1951 роках у Дніпропетровську і Запорізьку області та подали відповідні заяви.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні прийняли депутати облради одноголосно.

Згідно з рішенням, реабілітованим мешканцям сіл передбачено зниження оплати за житлову площу та комунальні послуги на 50% у межах норм, передбачених чинним законодавством. Сесія також рекомендувала Бучацькій та Шумській районним радам при формування проектів районних бюджетів на 2010 та наступні роки передбачити кошти для фінансування витрат, пов’язаних з введенням в дію цього рішення.

Попередньо це рішення підтримала комісія обласної ради з питань поновлення прав реабілітованих та постійна комісія обласної ради з питань соціальної політики та праці, міграції, у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів.

*** Утвердження Радянської влади в Західній Україні у 1940-х на початку 1950-х років супроводжувалось численними репресивними заходами, які зачепили всі соціальні і національні групи населення. Як метод політичного переслідування та адміністративного покарання широко використовувалися депортації – виселення до інших районів СРСР.