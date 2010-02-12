Мінфін відкидає звинувачення Партії регіонів

Виконувач обов’язків міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ заявляє, що Мінфін управляє поліграфкомбінатом «Україна», а не здійснює його рейдерське захоплення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту, відповідаючи на звинувачення народного депутата від Партії регіонів Валерія БОНДИКА, що комбінат знаходиться в сфері «інтересів рейдерів з Мінфіну».

І.УМАНСЬКИЙ наголосив, що «Міністерство фінансів є органом управління поліграфкомбінатом «Україна», і говорити, що Мінфін рейдерськи захоплює власне ж підприємство, як на мене, не зовсім коректно».

Як повідомляв УНІАН, 22 січня Партія регіонів заявляла про спробу команди кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО змінити керівництво комбінату "Україна" з метою надрукувати зайві 1,5 млн. виборчих бюлетенів.

Задля цього, за даними ПР, керівництво Міністерства фінансів, в управлінні якого є поліграфкомбінат «Україна», незаконно, в ручному режимі, внесло зміни до статуту цього підприємства. Як результат - наказом виконувача обов’язки міністра фінансів Ігоря УМАНСЬКОГО виконувачем обов’язки генерального директора поліграфкомбінату був призначений Володимир ХОМКО.

Разом з тим у БЮТ назвали ці заяви провокацією.

26 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО ввів у дію рішення РНБО від 25 січня «Про невідкладні заходи щодо забезпечення законності при виготовленні виборчих бюлетенів для повторного голосування з виборів Президента України».

На виконання цього рішення Міністерство фінансів 27 січня призначило в.о. генерального директора ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» Романа СЕРЕДУ.